سقوط 5 أشخاص يتاجرون في العملة بالصعيد.. حجم تعاملاتهم 12 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وفي بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قيام ثلاثة أشخاص ـ إثنين منهم يعملان خارج البلاد، مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

10 ملايين جنيه حصيلة تجار العملة

وأشار البيان إلى قيام المتهمين المتواجدين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما «بالعملة الأجنبية»، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج بالعملة المحلية بالبريد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهمين «متواجدان خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام، 10 ملايين جنيه.

ضبط تاجر عملة بـ2 مليون جنيه

كما جرى رصد نشاط شخصين، أحدهما يعملان في إحدى الدول بالخارج، يتاجران في العملة الأجنبية، مقيمن في مركز ملوي بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الآخر «المتواجد خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين نحو 2 مليون جنيه.