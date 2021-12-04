مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم ميكروباص وسيارة نقل و«توك توك» بالأقصر

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، فيما أصيب 10 آخرون، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة لوري عبارة عن قلاب و«توك توك» على طريق كوبري الشغب بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وعلى الفور تم استدعاء عدد كبير من سيارات الإسعاف من خلال مرفق إسعاف الأقصر، فيما تم إبلاغ الاجهزة الامنية بالمحافظة وتحديدا مركز شرطة إسنا برئاسة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تصادم بين سيارتين و«توك توك»

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا برئاسة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتحت إشراف مدير فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت العميد محمد الطيب، بوقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات عبارة عن تصادم سيارة ميكروباص ركاب مع «توك توك» ولوري أو «قلاب»، أثناء سيرها على طريق الشغب بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

نقل المصابين لمستشفى إسنا

على الفور تم إخطار مرفق إسعاف الأقصر وتم إرسال عدد من سيارات الإسعاف تحت إشراف مدير منطقة جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف الدكتور خالد معمر، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا المركزي سابقا مستشفى طيبة حاليا لتلقيهم العلاج اللازم، فيما نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء في تسليم الجثمان لأهل المتوفى.

تم تحرير محضرا رسميا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة وأسبابها.