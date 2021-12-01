مصرع طفلين وإصابة شابين في حادث تصادم مروّع بالفيوم

وقع حادث تصادم مروّع، اليوم الأربعاء، بين دراجتين بخاريتين على طريق قرية الخمسين – دمو أمام عزبة الست، بسبب السرعة الزائدة، راح ضحيته طفلان، وأُصيب آخرون بإصابات خطيرة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين دراجتين بخاريتين ووجود جثث ومصابين.

مصرع طفلين وإصابة شابين

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفلين وإصابة شابين أحدهما مجهول الهوية، بسبب وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين.

جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، إلى مكان حادث تصادم دراجتين بخاريتين، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وكذلك نقل الجثث.

أسماء ضحايا حادث التصادم

وأسفر الحادث عن مصرع كل من ياسر رمضان بريك، 17 سنة، ويوسف طارق لملوم، 17 سنة، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وإصابة مجهول الاسم والعنوان، في عمر الـ 28 عامًا تقريبًا باشتباه نزيف في المخ، وإسلام شعبان عبد التواب، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف في المخ وكسور في عظام الوجه، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.