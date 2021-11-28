شروط مسابقة الطالب المثالي بجامعة الإسكندرية: «علاقته طيبة مع أساتذته»

أعلنت رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، عن بدء التسجيل في مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الجامعي 2021 - 2022، وهي المسابقة التي تقام سنويا على مستوى كل كلية، ويتم اختيار الطالب المثالي بها، ثم بعد ذلك يتم اختيار الطالب المثالي على مستوى الجامعة.

شروط مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية في جامعة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل وشروط مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية التي بدأ التقديم بها السبت 27 نوفمبر 2021 وينتهي منصف ديسمبر المقبل في جامعة الإسكندرية التي حرصت الجامعة على أن يتم إلمام كافة الجوانب العلمية والاجتماعية في تلك الشروط ليصبح الطالب بالفعل طالبا مثاليا يحتذى به.

- التفوق العلمي، تقدير جيد جدا على الأقل في العام الماضي.

- إجادة لغتين أجنبيتين على أن تكون إحداهما إجادة تامة.

- أن يكون الطالب من المشاركين في الأنشطة «الكلية، الجامعة، المجتمع الخارجي».

- العلاقات الطيبة مع الأساتذة والزملاء.

- يملك كم من المعلومات العامة.

- اجتياز الاختبار التحريري.

- يستبعد من المسابقة طلاب الفرقة الأولى وكذلك الذين سبق فوزهم في المسابقة خلال الأعوام السابقة.

التقدم في مسابقة الطالب المثالي

وأوضحت رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، أنه على كل من يرغب في التقدم إلى مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الجامعي 2021 - 2022، أن يتجه إلى مقر رعاية الشباب التابع للكلية المسجل بها من أجل سحب استمارة الاشتراك بالمسابقة.

العملية الانتخابية الطلابية في جامعة الإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع إجراء العملية الانتخابية في جامعة الإسكندرية، حيث تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج اليوم الأحد 28 نوفمبر والإعادة في اليوم التالي.

فيما تجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم ستجرى 30 نوفمبر، واليوم التالي 1 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 2 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.