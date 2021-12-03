«أوليتا» هولندية تعشق الطعام المصري وألفت كتابا عنه.. تقيم بالأقصر منذ 16 عاما

مثل غيرها من الأجانب الذين أعجبوا بطقس المحافظة الجنوبية السياحية الهادئة، وقرروا قضاء حياتهم بداخلها، قررت أوليتا فريركس، هولندية الجنسية، ترك بلدها والإقامة في الأقصر، وتحديدا داخل منطقة البر الغربي في القرنة، حيث الجو المنعش والدافئ شتاءً.

أوليتا فريركس قررت الإقامة في الصعيد منذ أكثر من 16 عامًا، حيث أحبت الطبيعة في المحافظة الهادئة بالطبيعة، وأحبت أهالي الأقصر وكونت صداقات مع الجميع من الجيران، بحسب حديثها لـ «الوطن».

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كتاب عن الطعام الشرقي باللغة الهولندية

«أوليتا» أحبت الطعام المصري خاصة الطعام الشرقي طيلة فترة إقامتها داخل المحافظة السياحية في غرب محافظة الأقصر، فقررت تجميع جميع الأكلات الشرقية وطرق إعدادها في كتاب مخصص للطعام الشرقي بالصعيد، وباللغة الهولندية، ووزعته على أصدقائها من الأجانب المقيمين داخل وخارج المحافظة السياحية لتعريفهم بأنواع الطعام وطرق تحضيره.

تعمل «أوليتا» بشكل دائم على تقديم الأكلات المصرية على مأدبة الطعام لأصدقائها الأجانب، وتتكون من الطواجن الخاصة بالأكل الشرقي من المحشي والبصارة والملوخية وغيرها من الأطعمة، مؤكدة سهولة طهي الأكل المصري وتميزه بطعم رائع عن الأكل الأوروبي.

طريقة طهي الملوخية

«أوليتا» قامت بطهي الملوخية خلال البث المباشر مع «الوطن»، وأوضحت مكوناتها وهي «توم، بصل، زيت، ملوخية»، وقامت بوضع المكونات تلو الأخرى على النار على الطريقة الصعيدية، كما أضافت مرقة الطعام على المكونات في الطاجن، واختارت تصنيع الملوخية في طاجن صعيدي والذي يتميز بالطعم المتميز.