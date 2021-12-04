وضع حجر أساس مجمع إداري وطبي بطنطا بتكلفة 800 مليون جنيه

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بوضع حجر أساس مجمع الجراجات والمجمع الإداري والطبي ( البوريفاج) بطنطا، والكائن بشارع البحر بتكلفة مالية 800 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تنفيذ 3 جراجات تتسع لـ308 سيارات

واستمع اللواء محمود شعراوي والسيد القصير ومحافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من الشركة المنفذة للمشروع حول تفاصيله، حيث سيتم تنفيذ عدد 3 جراجات تتسع لـ308 سيارات، و4 أدوار مركز تجاري، و5 أدوار مبنى إداري، و10 أدوار بمستشفى تخصصي على مساحة 4300 متر، وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة، ما يسهم في توفير السلع الغذائية وكافة احتياجات المواطنين، وكذلك توفير أماكن لانتظار السيارات بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.

افتتاح مجزر آلي بقرية شبشير حصة بتكلفة 76 مليون جنيه

كما شملت الجولة افتتاح المجزر النصف آلي بشبشير الحصة مركز طنطا، بتكلفة تصل إلى 76 مليون جنيه.

ورافق الوزيرين والمحافظ في الجولة كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.