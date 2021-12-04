محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع «سترة»

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالدور التنموي والخدمي لمؤسسة مصر الخير، ما يسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية.

ونوه المحافظ إلى أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السـياسية، بضرورة العـل بروح الفريق الواحد والمتكامل، للارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين، من خلال حشد كافة الجهود الرسمية والأهلية، لتحقيق ما يطمح ويتطلع إليه المواطن بالمدن والقرى والعزب والنجوع.

مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع «سترة»

جاء ذلك خلال لقائه حنان الدرباشي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع «سترة» الذي يتم تنفيذه ضمن البروتوكول الموقع بين مؤسستي «مصر الخير والوليد للإنسانية»، وتشرف على تنفيذه وزارات التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، ويستهدف تحسين بيئة السكن لآلاف الأسر المصرية في عدد من محافظات الجمهورية.

وأشار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، إلى أن مشروع «سترة» تم تنفيذه على 4 مراحل، بداية من عام 2017 وحتى 2021»، مشيرًا إلى أنه استفاد منه 26 قرية على مستوى مراكز المحافظة، بتكلفة إجمالية زادت عن 45 مليون جنيه، بواقع 13 قرية بمركز أهناسيا، و6 قرى بمركز سمسطا، و5 قرى بمركز ناصر، وقرية واحدة بكل مركز من مراكز ببا وناصر وبني سويف، بإجمالي 559 منرلًا.

تأهيل المنازل بقرى بني سويف

من جانبها أوضحت «الدرباشي»، أن المشروع قد بدأ العمل فيه منذ 4 سنوات، وحصل مركز أهناسيا على النصيب الأوفر بـ329 منزلًا تم إعادة إحلالها وتجديدها في قرى «النويرة، العواونة، وش الباب، منهره، كفر خليدي، الشيخ حرب، الشيخ سليمان، مشارقة أهناسيا، الشوبك، أبو شهبة، ننا، منشأة عبد الصمد».

وقالت مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، إنه يتم تأهيل وتسقيف 146 منزلًا في 6 قرى بسمسطا وهم «الكوم الأحمر، عزبة الصعايدة، دشاشة، قرية 2 و قرية 1»، بالإضافة إلى 5 قرى بمركز ناصر «الحرجة، المطاريد، الشركة، الغرقد، الجرو»، بجانب قريتي غياضة الشرقية بمركز ببا والسعادنة ببني سويف.

وتضمنت الأعمال المنفذة تأهيل وتطوير المنازل وتسقيفها وتركيب أبواب وشبابيك، وعمل وصلات داخلية للمياه والكهرباء، ومحارة المنازل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، بهدف تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.