سكرتير عام قنا يتابع سير العمل بالمجزر الآلي ومصنع ألبان ومحطة تسمين

أجرى المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة لتفقد مصنع الألبان بمنطقة المعنا ومحطة تسمين العجول بالمراشدة لمتابعة انتظام سير العمل بهما، ورافقه خلالها الدكتورة وردة بدوى مدير مشروعات الأمن الغذائى وعدد من القيادات التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

ذبح دورة جديدة من الدواجن

تابع «الطيبي» عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن بالمجزر الآلي، مشيرا إلى أن عمليات الذبح بدأت منذ الأسبوع الماضي، ومن المقرر ذبح حوالى 50 ألف دجاجة خلال هذه الدورة.

وواصل السكرتير العام الجولة بتفقد محطة تسمين العجول بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف والتى تقع على مساحة 10 أفدنة، وتتكون من 5 عنابر وتستوعب نحو 500 رأس ماشية.

الكشف على 1110 حالات بفرشوط

في سياق آخر، أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الحاج سلام، التابعة لمركز فرشوط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 7 تخصصات مختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 1110 حالات، بواقع 299 طفلا، و247 جلدية وتناسلية، و218 عظام، و180 باطنة، و67 جراحة، و61 نساء وتوليد، و38 تنظيم أسرة.