فرقة أنفيشانا الهندية تقدم عرضا على مسرح أوبرا الإسكندرية.. الثلاثاء

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا لفرقة أنفيشانا للرقص المسرحي بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر على مسرح دار أوبرا الإسكندرية المعروف بمسمى مسرح سيد درويش المتواجد في منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

فرقة هندية للرقص المسرحي

تتكون الفرقة من 12 عضواً بقيادة الفنانة سانجيتا شارما وتنتمي العروض التي تقدمها فرقة أنفيشانا للرقص المسرحي إلى الرقص الهندي الحديث حيث تتسم بالتعبيرات المعاصرة ولكنها تحتفظ بالطابع الهندي الأصيل حيث تعتمد على أسلوب التجريد.

يشار إلى أن الفنانة سانجيتا شارما، مديرة ومؤسسة فرقة أنفيشانا، تدربت على يد عدد من الأسماء المهمة على أشكال الرقص التي تمزج بين رقصة الكاتاكالي الكلاسيكية الهندية، وفن كالاريباياتو القتالي، واليوجا، والرقص الغربي المعاصر مثل أسلوب رقص «ليمون ولابان» من ولاية كارولينا الأمريكية عام 1993، وحازت على العديد من الجوائز.

وقامت بتنظيم العديد من ورش العمل في الرقص وقدمت عروضاً في ألمانيا وكوريا الجنوبية وسيشيل.

نادي سينما أوبرا الإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للطفل

وكانت دار الأوبرا المصرية نظمت منذ يومين حفل نادي سينما أوبرا الاسكندرية وذلك بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، حيث تم عرض أفلام «يمين.. يسار.. من جوه.. فردة شمال» وهي أفلام تحمل رسائل إنسانية في إشارة لفكرة التكافلية والتكاملية المبنية على العطاء والفطرة الإنسانية السليمة في داخل الطفل للمساعدة والإحساس المتبادل بالآخر، وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة فنية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي.