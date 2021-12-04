مصرع وإصابة 19 في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف»

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 17 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى نفق سنور بدائرة محافظة بنى سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى.

نقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثتين، وهما كامل المصري على عبدالله، 70 سنة، ومحمد طه محمد حسين، 12 سنة، ومقيمان بقرية زاوية الجدامى بمحافظة المنيا، إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.