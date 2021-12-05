حظك اليوم برج العذراء الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج العذراء، الابتعاد عن العشوائية، ويفضل الحياة المنظمة بشكل كبير، كونه يملك شخصية دقيقة ومرتبة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت بلا مبالاة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس والقمر في منزل الحب يسلطان الضوء على أمور عاطفية، وتسيطر على قلبك مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.