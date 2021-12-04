ضبط رجل أعمال هارب من 134 سنة سجن بالإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، هارب من أحكام بإجمالى 134 سنة حبس.

ضبط هارب من 330 حكمًا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام محكوم عليه «مالك شركة لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية»، بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة قسم شرطة الدخيلة خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فـى 330 حكمًا في قضايا «شيكات، تبديد»، بإجمالي حبس 134 سنة وكفالات 840 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الهارب وضبطه.

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالفيوم

وفي الفيوم، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم، من كشف ملابسات بلاغ يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول بمسقى مياه مجاور لأحد الطرق بدائرة القسم وبها رش خرطوش بأجزاء متفرقة.

وتوصلت الجهود إلى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

خلافات وراء مقتل سائق الفيوم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه وصديقه، فقام باستدراجه بالاشتراك مع «3 آخرين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم» لمحل الواقعة بإستخدام سيارة المجني عليه، بزعم معاتبته وصديقه وعقب وصولهم لمكان العثور على الجثة، قام بإطلاق عدة أعيرة من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجني عليه مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته.

أمكن ضبط كافة المتهمين، والسلاح المستخدم «فرد خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار» وكذا ضبط سيارة المجني عليه.