أرباح بنك القاهرة تقفز إلى 2.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021

حقق بنك القاهرة أرباحاً بقيمة 2.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بمعدل نمو 7%.

وأرجع البنك الزيادة فى الأرباح إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو 3%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 24% ليسجل 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ1.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2020، ما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 9.5 مليار جنيه، مقارنة بـ8.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 6%.

طارق فايد: أداء تشغيلي قوي للبنك تدعمه خطط واستراتيجيات طموحة

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «إن التقدم المستمر فى نتائج أعمال البنك يفرض علينا دوماً أن نواصل ما بدأناه من استراتيجيات طموحة وخطة عمل دؤوبة قوامها الأساسى هو التطوير المستمر لتقديم الأفضل دائماً لعملائنا، ويتم عقد اجتماعات موسعة لمناقشة رؤى وسياسات العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة 2022-2024 للحفاظ على ما حققناه والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالقطاع المصرفى المصرى».

وأشار «فايد» إلى احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.68%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 20%، وعائداً على متوسط الأصول 1.6% بنهاية سبتمبر 2021، حيث بلغ إجمالى الأصول 243 مليار جنيه، مقارنة بـ205 مليارات جنيه بنهاية عام 2020، بنسبة نمو بلغت 18%.

محفظة القروض ترتفع بقيمة 12.6 مليار جنيه خلال 9 أشهر

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: «إن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاء على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية، وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية، التى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.5 مليار جنيه». وكشف بنك القاهرة أن محفظة قروض العملاء والبنوك ارتفعت بنحو 12.6 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 105 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو 14%، حيث حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.

فى السياق نفسه، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى نحو 51.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، بزيادة قدرها 8.1 مليار جنيه عن ديسمبر 2020، بمعدل نمو 19%.

وقام بنك القاهرة حتى الربع الثالث من عام 2021 بدور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى ومسوق التمويل فى عمليات تمويلية قدرها 3.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيامه بدور مرتب رئيسى ومشارك بعمليات تمويلية أخرى قدرها 4.1 مليار جنيه لصالح قطاعات التطوير العقارى والأغذية والكهرباء والنقل وصناعة الأخشاب والمقاولات.

وحقق البنك نتائج متميزة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالى محفظة القروض من التسهيلات المباشرة 11.1 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 9.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 22%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة فى خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركزاً ووحدة أعمال تغطى جميع أنحاء الجمهورية.

وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 2.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 8% عن العام المالى 2020، ليصل إجمالى المحفظة إلى نحو 37.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، كما بلغت محفظة التمويل متناهى الصغر 5.3 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، حققت المحفظة نمواً قدره 19%، لتصل إلى 193 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء، ما أدى إلى جذب جهات جديدة للتعامل مع البنك، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم محفظة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملتين المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية، حيث بلغت ودائع الأفراد 119 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع الشركات 74 مليار جنيه.

ولفت بيان البنك إلى أن الربع الثالث من العام الجارى شهد طفرة فى عدد العملاء المشتركين بخدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى، وصولاً إلى أكثر من 208 آلاف عميل، بنسبة نمو بلغت 181% بنهاية الربع الثالث من عام 2021.

وأشار البيان إلى ارتفاع معدل استخدام العملاء لمحفظة «قاهرة كاش» ليصل لأكثر من 435 مليون جنيه، بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 36% لتصل إلى 717 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من 2021، مقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة استخدامات تتخطى 10%، التى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزى. وشهدت خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلى 160% تقريباً، بإجمالى عدد تجار يصل إلى 90 ألف تاجر بنهاية الربع الثالث من 2021، بحسب البيان. وفى مجال بطاقات الائتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 159 ألف بطاقة، بزيادة قدرها 12%، وبرصيد يقدر بنحو 651 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13%، بالمقارنة بنهاية 2020، فيما بلغ إجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها فى نهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 2.65 مليون بطاقة بأنواعها المختلفة (الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً وبطاقات المرتبات) بزيادة مقدارها 10% مقارنة بنهاية 2020.

كما تزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللا تلامسية لدى التجار، حيث بلغ إجمالى قيمة المعاملات 49 مليون جنيه فى الربع الثالث من العام الجارى، بحسب بيان البنك.

ويُعد بنك القاهرة أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى، ما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كإحدى أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك، حيث يمتلك بنك القاهرة ثالث أكبر شبكة صراف آلى فى السوق المصرية بين البنوك العامة بعدد 1367 ماكينة صراف آلى، تغطى جميع محافظات الجمهورية، كما تم استبدال 370 ماكينة من الطرازات القديمة، وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء، حيث توفر الماكينات الجديدة أنواعاً مختلفة من الوظائف، بما فى ذلك السحب النقدى والإيداع وتغيير العملة، تسوية بطاقات الائتمان، دفع الفواتير، شحن رصيد الهاتف المحمول، وخدمات المحفظة الإلكترونية. ويستهدف بنك القاهرة زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 1600 ماكينة بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى استكمال إحلال الماكينات القديمة، كما يتم توزيع الماكينات وفقاً لدراسات المسح الجغرافى، وكذلك قياس تركز عملاء البنك فى مدن وقرى المحافظات المختلفة والتى شملت تنفيذ مبادرة البنك المركزى المصرى لتركيب 320 ماكينة صراف آلى فى القرى المصرية وكذلك فى بعض القرى التى يتم تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأعلن البنك عن افتتاح وتطوير 8 فروع، والوجود فى مواقع أكثر تميزاً لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى نحو 244 فرعاً ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً.