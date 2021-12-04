خبير تربوي يقدم روشتة للتخلص من القلق والتوتر قبل الامتحان

يتعرض الطلاب إلى ضغوط نفسية بسب الامتحانات، وهو ما يجعلهم يحصلون على درجات سيئة في الامتحانات، نتيجة القلق والتوتر الذي يسيطر عليهم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسام النحاس، الخبير التربوي، إن القلق الذي يشعر به بعض الطلاب قبل الامتحانات أمر طبيعي، ويساعد على التركيز والانتباه ولكن بشرط ألا يؤثر هذا الشعور على الطالب بالسلب، والتخلص من هذا القلق الذي يصيب الطلاب قبل الامتحان، وهناك بعض النصائح على الطالب اتباعها، نستعرضها في السطور التالية:

التخلص من قلق الامتحانات

وأضاف الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه على الطالب أن يذاكر جيدا قبل الامتحان بشكل أكثر تركيز وفاعلية، والاعتماد على مصادر أكثر فاعلية خلال المذاكرة، ويساعد ذلك على زيادة تركيز الطلاب والتحصيل العلمي، فضلا عن مراجعة المادة العلمية أكثر من مرة في أوقات مختلفة ومبكرة من اليوم، ويكون الطالب في أعلى درجات التركيز، ما يزيد من فرص استيعاب الطلاب في تحصيل المادة العلمية.

قلق الامتحانات

وأوضح «النحاس»، أن ما يساعد على التخلص من التوتر والقلق قبل الامتحانات، هو اختيار الطلاب مكان داخل المنزل وتخصيصه للمذاكرة، شرط أن يكون بعيدا عن الضوضاء والإزعاج وعن مكان النوم، ويساعد على التركيز، كما أنه على الطالب وضع جدول خاص ينظم أوقات المذاكرة، ويتضمن مواد الامتحانات وموعد المذاكرة والمراجعة، وعلى الطلاب أيضا التواصل مع مدرس المادة قبل الامتحانات.

توتر الامتحانات

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك بعض الأساليب التي تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر قبل الامتحانات، منها عملية التنفس العميق والجيد، وممارسة بعض الأنشطة الرياضية داخل المنزل، وتنظيم عملية تناول الطعام، وتناول غذاء صحي، والابتعاد عن الشروبات التي تحتوي على مادة الكافايين، مثل القهوة وكل مشتقاتها، حيث تسبب زيادة القلق والتوتر، ما يزيد ويقلل التركيز، ويعوض ذلك بشرب عصائر فرش، وتنظيم عملية النوم، والنوم بقدر كاف قبل الامتحانات أمر مهم يساعد الطلاب على مزيد من التركيز، ويقلل من القلق والتوتر قبل الامتحانات.

التخلص من التوتر والقلق قبل الامتحانات

وتابع «النحاس»، أن هناك أشياء قبل الامتحانات على الطلاب الالتزام بها، ومعرفتها لتساعدهم على التخلص من القلق والتوتر الذي قد يتعرض له قبل الامتحانات، ويفقده التركيز، وأهم هذه الأشياء أن يحضر نفسه نفسيا جيدا قبل الامتحانات، وللأسرة دور في ذلك أيضا، ويجب عليهم تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب قبل الامتحانات، ويجب على الطلاب التأكد من أن الامتحانات ليست قضية حياة أو موت، ولكن عليه تأدية ما عليه من المذاكرة جيدا قبل الامتحانات، ولا يجب على الطالب أن يبدأ مذاكرة المادة قبل الامتحان لأنه يتعرض للضغط، ما يزيد من التوتر والقلق، كما لا يجب عليه قبل الامتحانات، سؤال أصدقائه في أي شيء حتى لا يتعرض للقلق والتوتر قبل الامتحانات.