حفيد رشوان توفيق عن التصالح: «من حقنا نحط شروطنا»

قال محمد عصام، حفيد الفنان رشوان توفيق، إن القضية مرفوعة على جدي، وهبة رشوان، وأميمة توفيق رشوان، مشيرًا إلى أن والدته حصلت على أملاكها من والدها.

وأضاف حفيد رشوان توفيق، في تصريحات مع «الوطن»: «طالما طلب شروط للتصالح يبقى من حقنا يكون لينا شروط، ونطلب إن أملاك والدتي تفضل زي ما كانت».

من جهته، قال محمد رأفت، محامي آية رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، إن القانون منح موكلته إلغاء التوكيل الذي حررته لوالدها، فأي توكيل رسمي بعبارات غير محدودة بتصرف معين، وذلك في حضور أو عدم حضور الطرف الآخر.

وأضاف خلال تصريحات مع «الوطن»: «أرسلنا إنذارًا لرشوان توفيق، ولم يحضر للشهر العقاري، ولم يكن أمامنا إلا اللجوء للقضاء، ورفعنا دعوى لإلغاء التوكيل، وهذا من حقها الشرعي، بعدما اكتشفت إساءة في التصرف من قبل والدها».