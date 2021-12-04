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حفيد رشوان توفيق: ماما بتطالب بحقها.. والناس بتهاجم من غير ما تعرف

كتب:

شريف سليمان
10:38 م | السبت 04 ديسمبر 2021
الفنان رشوان توفيق

الفنان رشوان توفيق

قال محمد عصام، حفيد الفنان رشوان توفيق، إن والدته لم تظهر في أي لقاء تليفزيوني مع والدها الفنان القدير، لأنها لا تجيد الكلام في الإعلام، كما أنها مريضة وتعاني من مرض القلب.

وأضاف عصام خلال تصريحات مع «الوطن»: «عندها ربو ومع الضغط عليها بتتعب، وهي مش جاحدة ولا عمرها تبقى جاحدة، لأنها شايفة إن حقها اتاخد منها ومن حقها تطالب بحقها».

حفيد رشوان توفيق: أمي مش صغيرة عشان حد يفرض عليها حاجة

وتابع، أنه ووالده لا يملكان من هذا الأمر شيئًا، وأن كل ما يحدث في هذه القضية نابع من إرادة والدته: «هي مش صغيرة عشان حد يفرض عليها حاجة».

وأكدت أن والدته تشعر بالحزن بسبب ظهور والدها مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة: «الموضوع كبر وبقى بايخ وفي ضغط جامد عليها، والناس بتشتم وتهاجم من غير ما تعرف في إيه».

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