حفيد رشوان توفيق لـ«الوطن»: «رفض الصلح معانا قبل التنازل عن القضية»

قال حفيد الفنان رشوان توفيق، اليوم، إن التصالح يكون بين والدته وجده فقط لا غير، موضحًا: «تواصلنا مع شخص موثوق فيه، وقال لجدي ولادك هيصلوا الفجر معاك، لكن رشوان توفيق قال مش هيدخلوا البيت إلا لما يتنازلوا عن القضية، وبالتالي تم رفض الصلح إلا بشروط معينة».

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الموضوع متروك للقضاء، والإعلام المفروض ميتدخلش عشان الموضوع متروك للمحكمة، والصلح لازم يتم بالتراضي بين الأطراف مش بإجبار، وهيكون لينا شروط مادام اتحط لنا شروط».

وفي وقت سابق، قال حفيد رشوان توفيق، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبر تقنية «البث المباشر»، إنه لا يستطيع إيضاح الأمور في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الجميع تعاطف مع جده عندما بكى خلال حوار تليفزيوني له، وهذا أمر طبيعي، كونه فنانا قديرا والجميع يحبه، متابعا: «الناس كلها بتحبه، ومحدش يقدر يلومه، وهو مربينا وخيره علينا كلنا».