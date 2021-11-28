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مصرع شاب وخطيبته بعد انقلاب سيارتهما في ترعة بكفر الشيخ «صورة»

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سمر عبد الرحمن
09:51 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
مصرع عروسين بكفر الشيخ

مصرع عروسين بكفر الشيخ

لقي شاب وفتاة مصرعهما، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها، في مياه قنال برمبال بناحية قرية المرشد التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ.

ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي

وتلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارا من ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمصرع «محمد.جابر بركات» 22 عاما، و«الآء.محمد» 16 عاما، غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها في مياه قنال برمبال.

انتشال جثتي الشاب والفتاة

ووفقا لبيان غرفة عمليات المحافظة فأنه جرى انتشال جثتي الشاب والفتاة من المياه، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما انتقل ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس إلى المستشفى المركزي لمتابعة الحادث.​

وأكد شهود عيان أن الشاب والفتاة مخطوبان منذ فترة وأن السيارة انقلبت بهما في الترعة ولم يستطع أحد إنقاذهما، مشيرين إلى أنه سيجرى تشييع الجثامين فور قرار النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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