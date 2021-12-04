جاسمين بهاسين تحسم الجدل حول ارتباطها بـ علي جوني: حددنا موعد الزواج

انتشرت الشائعات والأقاويل عن وجود علاقة حب بين الممثلة الهندية جاسمين بهاسين، وعلي جوني، على مدار عامين ماضيين، دون تأكيد من أحدهم عن وجود علاقة عاطفية تربطهما، لا سيما وأن علاقة الصداقة التي كانت تجمعهم، اتسمت بالعمق نوعًا ما وهو ما لاحظه بعض الأشخاص خلال مواقف دارت بينهم.

وأخيرًا حسمت جاسمين بهاسين، الجدل الدائر حول علاقتها بـ علي جوني، وأكدت ارتباطهما بعلاقة عاطفية في طريقها للزواج، بحسب موقع «بينك فيلا»، لكنها لم تفصح عن موعد زواجهما.

علاقة جاسمين بهاسين وعلي جوني

بدأت علاقة الصداقة بين الثنائي جاسمين بهاسين وعلي جوني، منذ أن شاركا في برنامج المخاطر«kkk9» في موسمه التاسع، وكان يشاركهما زين إمام، والفنانة الكوميدية الشهيرة بهارتي وزوجها، بنفس الموسم.

ومن ثم أصبح الجميع يلاحظ دعم الثنائي لبعضهما البعض، والتقارب المتزايد، وكان ذلك ملموسًا بوضوح بعدما شاركا في برنامج «بيج بوس» في الموسم الماضي.

وزاد ذلك الشعور عندما بكت جاسمين في إحدى الحلقات، لتظهر نظرات الحب والألم في عيون علي جوني، من بكاء الأولى.

وأخيرًا أعلنت جاسمين بهاسين، عن اقتراب موعد زواجهما في حوار خاص لـ موقع «بينك فيلا» الهندي، صباح اليوم، بعد ما نشر علي جوني، أمس صورة تجمعه بها، في منزلها الجديد، معلقًا: «مبروك يا حياتي على منزلك الجديد.. أنا أعلم كيف اجتهدتي للحصول عليه».

حديث جاسمين عن علي جوني

من جانبها قالت جاسمين بهاسين، إنها سعيدة لأن عملها يحظى أيضًا بالاهتمام الذي يستحقه من جانب علي جوني، وتابعت قائلةً: «كلانا شخصان أقوياء جدًا، وقد أتينا إلى هذه المدينة للعمل ولدينا هوية لأنفسنا، والتي كانت أولويتنا، والتي ستكون أولويتنا وستظل دائمًا على رأس أولوياتنا».