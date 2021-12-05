8 خطوات للحصول على وظيفة مناسبة ومرتب جيد في القطاع الخاص

حرصت وزارة القوى العاملة، على توفير وظائف وفرص العمل بالقطاع الخاص بمرتبات مجزية ومناسبة، خاصة أن مسؤولية مؤسسات ومنشآت وأوضاع القطاع الخاص، تقع كاملة على عاتق وزارة القوى العاملة، وفقا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي اعتبر وزارة القوى العاملة هي السلطة المختصة المسؤولة عن نظام عمل القطاع الخاص والعاملين به.

الدخول على موقع الوزارة الرسمي وتسجيل البيانات الكاملة

وتحرص وزارة القوى العاملة، على الإعلان عن الوظائف وفرص العمل التي نجحت في توفيرها، من خلال التعاون والتنسيق مع شركات ومنشآت القطاع الخاص في جميع المحافظات، خلال نشرة التشغيل القومية، والدورية الشهرية ونصف الشهرية، كما تنشر تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة.

8 خطوات للحصول على وظيفة مناسبة ومرتب مناسب

ترصد السطور التالية، كيفية الحصول على فرصة عمل حقيقية في القطاع الخاص، من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، على النحو التالي:

- يمكن للراغب في الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص من خلال وزارة القوى العاملة، الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط:

http://mom.manpower.gov.eg/

تتمثل خطوات التقديم كما يلي:

1- الضغط على أيقونة «النشرة القومية للتشغيل» أعلى صفحة الموقع الرسمي للوزارة.

2- الضغط على أيقونة «تسجيل بيانات راغبي الوظائف المعلن عنها».

3- كتابة الاسم كاملا وتدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4- إذا كان «الراغب في وظيفة» سبق له استخدام الموقع وسجل بياناته وله حساب على موقع الوزارة، فعليه أن يدخل كلمة السر الخاصة به.

5- حال استخدام الموقع لأول مرة يجب إنشاء حساب خاص للمستخدم لمتابعة طلب التوظيف.

6- اختيار الوظيفة الراغب في الالتحاق بها واختيار المحافظة التابع لها والراغب في التوظيف بها من خلال السهم «المثلث المقلوب».

7 - كتابة بيانات الوصول إليه والاتصال به «رقم التليفون، البريد الإلكتروني، وعنوان السكن والإقامة بالتفصيل».

8- تعرض الصفحة طلبات التقدم الإلكترونية على الإدارة المختصة، لفحص المؤهلات وترشيح المتقدمين على الوظائف الشاغرة، حسب المؤهلات العليا والمتوسطة والخبرات السابقة المسجلة في بياناتهم التي جرى تسجيلها في الموقع الإلكتروني، إذا توافرت فيهم باقي الشروط المحددة لكل وظيفة معلن عنها.