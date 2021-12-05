تفاصيل سقوط محتال حاول بيع ممتلكات الحكومة للمواطنين بعقود مزورة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل سقوط مسجل خطر يدعى «كمال. أ»، 46 سنة، عقب قيامه بالنصب على عدد من المواطنين بحجة مقدرته على تخصيص قطع أراضى ومحال مملوكة للدولة، لضحاياه، وتمكن من الحصول منهم على مبالغ مالية.

عقود مزورة

وفقا للتحريات ادعى المتهم أن لديه صلات وطيدة بالمسئولين، وأنه بمقدوره التوسط لضحاياه لتملك قطع أراضى ووحدات ومحال مملوكة لأجهزة المدن والمحافظات مقابل مبالغ مالية، ثم قام بالنصب عليهم، وتسليمهم عقودا مزورة بالتملك وقرارات مزورة بالتخصيص، ثم حصل منهم على أموالهم وفر هاربا، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

تخصيص واحتيال

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اثنين من المواطنين، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بقدرته على تخصيص قطعة أرض ومحلات تجارية لهما من جهاز المدينة.

أرض صناعية

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، إذ قام بالنصب والاحتيال على المبلغين، والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بأن لديه علاقات وثيقة بالمسئولين بجهاز المدينة على خلاف الحقيقة، وقدرته على تخصيص ثلاثة محلات لأحدهما، وقطعة أرض صناعية للآخر، تحت ذات الزعم، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما كمقدمات حجز، إلا أنه لم يفى بما وعد وتهرب منهما وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.