رغم إعلانها السيطرة على الفيروس.. المكسيك تسجل 250 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس السبت، تسجيل 251 وفاة جديدة على أراضيها بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي ضحايا «كوفيد 19» في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 295154 حالة وفاة، في انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة على تفشي الجائحة.

ومن ناحيته صرح نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل، أنه تم اكتشاف أول إصابة بمتحور «أوميكرون» في المكسيك، لدى أحد المواطنين بعد وصوله من جنوب أفريقيا، حسبما أكدت وكالة رويترز للأنباء.

تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون

وغرد نائب وزير الصحة المكسيكي عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «تم تسجيل أول حالة إيجابية لمتحور أوميكرون في المكسيك لرجل عمره 51 عاما، قدم من جنوب أفريقيا».

وكشف نائب وزير الصحة عن حالة المصاب بمتحور كورونا، مؤكدًا أنه يعاني من مرض خفيف ويتم عزله في الوقت الحالي طوعًا بمستشفى خاص في مكسيكو سيتي لتجنب العدوى والفحوص تشير إلى شفائه من المرض.

تسجيل 251 حالة وفاة جديدة

وسجلت المكسيك 251 حالة وفاة بعد أيام من تصريحات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي أكد أن بلاده سيطرت على فيروس كورونا المستجد، وسط تجمع حاشد بالعاصمة مكسيكو.

وذكر في خطاب ألقاه الرئيس المكسيكي في الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته أن هناك 86% من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما محصنون وتقريبا جميعهم بالجرعتين، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءا بالمسنين.

وتابع الرئيس المكسيكي أن السيطرة على الجائحة تسمح لبلاده بالعودة إلى الخطة الموضعة ومساعي الحكومة لتحسين الخدمات الصحية مثل زيادة عدد الأطباء البالغ حاليا 1.2 طبيب لكل ألف نسمة.

وكشف الرئيس المكسيكي خلال حديثه لمجموعة من المواطنين عن لقاح جديد تشرف عليه حكومته في الوقت الحالي وسيتم طرحه إذا سارت الأمور على ما يرام، لافتًا إلى أن الحصول على لقاح باتريا (المكسيكي) بات قريبًا.