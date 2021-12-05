تشريح جثة طالب طب أنهى حياته بسبب رسوبه المتكرر

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها في واقعة إقدام طالب بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة على إنهاء حياته شنقًا، مساء أمس السبت، داخل غرفة بشقة مستأجرة، في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد تلقيها محضرًا من الشرطة بالحادث، عقب إحالته لها بمعرفة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الحادث، حيث تبين أنها شقة مستأجرة بمعرفة طلاب مغتربين، من مختلف كليات إحدى الجامعات الخاصة، وأن طالب الطب المتوفى، كان يستغل غرفة من الشقة، وكان يقيم بها، حيث عثر عليه جثة هامدة، بعدما شنق نفسه.

مروحة السقف

وبينت المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية في الحادث، أن المتوفى، وهو طالب بإحدى كليات الطب، وانه توفى بعدما شنق نفسه بواسطة حبل، علقه في مروحة السقف، بالغرفة التي كان يعيش فيها، ثم اقدم على إنهاء حياته، ولفظ إنفاسه الأخيرة في الحال.

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ساقط من سنتين

وأوضحت التحريات التي اشرف عليها العميد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، وباشرها المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن الطالب المتوفي، يدرس بإحدى كليات الطب، وأنه رسب على مدار عامين متتاليين، وأخفى عن أهله وأقاربه نبأ رسوبه على مدار العامين الماضيين، مما تسبب في حالة نفسية سيئة، وأنهى على إثرها حياته.

اختفى فجأة

وبيّنت التحريات أن الطالب المتوفى، كان يقيم مع أخرين مغتربين في شقة بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر، وأنه دلف إلى غرفته، ثم تأخر في الخروج منها، فاقتحموها وفوجئوا به معلقا بحبل في مروحة سقف الغرفة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، ولا تزال التحقيقات جارية.