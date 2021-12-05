استقرار أسعار حديد التسليح لليوم الخامس.. و«عز» بـ15600 جنيه

واصلت أسعار حديد التسليح، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، استقرارها في كافة محافظات مصر، لليوم الخامس على التوالي، بعدما أعلنت شركات حديد التسليح عن ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري، وعالميا استقرت أيضًا أسعار الخامات دون زيادة.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار سعر حديد التسليح اليوم الخامس من ديسمبر، على الصعيد المحلي على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلي

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

سجلت أسعار خامات حديد التسليح استقرارًا سعريًا اليوم الأحد 5 ديسمبر، على النحو التالي:

- يباع فحم الكوك بسعر 320 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 484 دولارا.

- يباع البليت بسعر 647 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 725 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9418 دولارا.

- يباع الألومنيوم بسعر 2623 دولارا.

- يباع الرصاص بسعر 2210.5 دولار.

مصر تتصدر قائمة منتجي الصلب

وبحسب بيانات منظمة الصلب العالمية، فقد بلغ إنتاج مصر من الصلب خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2021، نحو 930 ألف طن، مقارنة بـ662 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو 40.5%، لتتصدر مصر قائمة الدول العربية في إنتاج الصلب.

وأظهرت البيانات، أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في قائمة المنتجين، بإجمالي 738 ألف طن، مقارنة بـ541 ألف طن بنسبة نمو 36.4%، تلتها دولة الإمارات بإنتاج 265 ألف طن، مقارنة بـ219 ألف طن في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 21%.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بإجمالي إنتاج 86 ألف طن صلب خام، مقارنة بـ80 ألف طن، وبنسبة نمو 7.5%.

فيما جاءت ليبيا في المركز الخامس بإنتاج 55 ألف طن، مقارنة بـ58 ألف طن وبنمو 5.2%.