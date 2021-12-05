وزير التعليم: امتحانات الوزارة للصف الرابع الابتدائي بلا شكاوى (فيديو)

يبحث الكثير من أولياء الأمور، عن تفاصيل امتحانات الوزارة للصف الرابع الابتدائي، الذي يؤديه الطلاب الآن في المدارس، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية طبقاً للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يتمّ متابعة امتحانات رابعة ابتدائي، مبينة أنَّ الوزارة لم تتلق أي شكاوى خاصة من الامتحان، ولم يشكو التلاميذ من صعوبة الأسئلة، مبينة أنَّ الامتحان اشتمل على كل الأجزاء التي تم شرحها في المدرسة.

شوقي: لن نحول امتحانات الوزارة للصف الرابع الابتدائي لاختبارت قومية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ اختبار ديسمبر الذي يؤديه طلاب الصف الرابع الابتدائي يستهدف الوقوف على مستوى التلاميذ فقط لا غير، مع مساعدتهم على اكتساب المهارات المختلفة، من فهم وتحليل نواتج التعلم، وليس لكي نتعامل مع هذه التقييمات مثل السنوات الماضية، خصوصًا أن هذه سنة نقل وبلا أي ضغوط من أي نوع.

وأضاف وزير التعليم، لـ«الوطن»، أنَّه لا داع للقلق أو التوتر من امتحانات الصف الرابع الابتدائي، معبرًا عن أمله بألا يتعامل أولياء الأمور مع رابعة ابتدائي باعتبارها مثل صفوف الشهادات أو تحوّل لامتحان قومي.

شوقي: هدفنا معرفة مستوى الطالب واستيعابه للتطوير

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنَّ الهدف من امتحانات الصف الرابع الابتدائي هو الوقوف على مستوى كل طالب، واستيعابه للتطوير الحاصل، في المناهج وطرق التدريس الحديثة، وقياس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس طبقاً لنظام التقييم الجديد الذي يتم تطبيقه علي طلاب هذه الدفعة.

يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي غداً، امتحان العلوم والمهارات المهنية، ويوم 7 ديسمبر مادة الدراسات الاجتماعية + ict، ويوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، ويوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات.