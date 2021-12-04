مدير مستشفى حميات الأقصر: بدء تطعيم الأطفال بلقاح كورونا داخل المراكز

قال الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، إن مستشفى الحميات جاهزة لاستقبال جميع الحالات التي ترغب في تلقي لقاح فيروس كورونا من الأطفال بعد تعليمات وزارة الصحة والسكان بضرورة تطعيم الأطفال خلال الفترة الحالية باللقاح تحسبا للإصابة بالعدوى من فيروس كورونا.

ولفت إلى بدء عملية التسجيل للأطفال عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان عبر الإنترنت والانتظار حتى وصول الرسالة النصية بمكان الحصول على اللقاح داخل مراكز المحافظة المختلفة.

أماكن تطعيم الأطفال بلقاح

وأكد مدير مستشفى الحميات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أماكن تطعيم الأطفال باللقاح هي نفسها مراكز الحصول على اللقاح للكبار والتي أعلنتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة الأقصر خلال الفترات الماضية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

وفي اجتماع سابق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على تطعيم الأطفال بلقاح فايزر بداية من عمر 12 إلى 15 عامًا، وسبقها الموافقة على تطعيم الأطفال بداية من الفئة العمرية من 15 وحتى 18 عاما.

أماكن تلقي اللقاح بإسنا وأرمنت

ونشرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عبر الصفحة الرسمية لها على «فيس بوك»، أماكن الحصول على اللقاح بعدد من الإدارات بالمحافظة، حيث تضم إدارة الطود «الإدارات الصحية بالطود، وحدة الندافين، نزل الشباب، مستشفى العديسات»، وتضم إدارة البياضية شرق المحافظة «مركز شباب البياضية، وحدة المطاعية».

كما تضم إدارة إسنا «مكتب صحة إسنا، الكومير، الكيمان، ومستشفى إسنا التخصصي»، لتلقي اللقاح جنوب محافظة الأقصر، فيما اعتمدت عددا من المراكز بمركز أرمنت لتكون مقرًا لتلقي اللقاح وهي «حميات آمنت، الرزيقات بحري، مستشفى حورس، مركز الشباب المسيحي».

أماكن تلقي اللقاح في القرنة والزينية

بينما تضم إدارة الزينية أماكن «مركز المسافرين الزينية قبلي، مركز شباب الزينية بحري، وحدة العشي الصحية»، وفي إدارة القرنة تم اختيار هذه الأماكن «وحدة آل عثمان، وحدة الشيخ عامر، مركز شباب البعيرات، مركز طب الأسرة بالقرية، مستشفى القرنة المركزي، الضبعية مركز العلاج الطبيعي التابع لمركز القرنة».

للتسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان، اضغط هنا الرابط