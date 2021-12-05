جهود بنك ناصر الاجتماعي لدعم ذوي الهمم.. أبرزها «حساب عزيمة»

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب، إن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته من خلال حرصه على الاستثمار في البشر، ويتم النظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل، وخاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه يوجد كثير منهم يمتلكون قدرات فائقة في العديد من المجالات وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم، من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى، التي تساعدهم على التغلب على إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على أنفسهم، بل قادرين على العمل الذي يلائمهم.

خدمات بنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار

وأشار «عشماوي»، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن البنك يقوم حاليا باتخاذ إجراءات جديدة لتيسير إتاحة خدماته البنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار بفروعه، وذلك بطباعة الشروط والأحكام الخاصة بفتح حسابات الأفراد بطريقة «برايل»، حتى يتمكن العملاء من المكفوفين وضعاف الإبصار من الاطلاع عليها بأنفسهم قبل فتح الحساب، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به البنك لنشر خدماته المصرفية وتلبية كافة احتياجات عملائه ضمن جهوده لتحقيق الشمول المالي.

حساب عزيمة لخدمة ذوي الهمم

ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى قيام البنك مؤخرا بطرح وعاء ادخاري جديد تحت مسمى «حساب عزيمة» لذوي الهمم بجميع فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مع زيادة العائد في هذا الحساب بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الاعتماد النهائي لميزانية البنك؛ وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى إعفاء كل المبالغ المودعة من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب ولمدة عام هذا، موضحًا أنه جار الاستعدادات داخل الفروع لتخصيص شباك موحد لتقديم كافة الخدمات ذوي الإعاقة.

صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة

وأوضح انه في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوي الإعاقة، أسس صندوقًا استثماريًا خيريًا يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، الذي يعد الأول من نوعه في مصر؛ لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب، فهو صندوق غير حكومي، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء في الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوي الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن فكرة تأسيس الصندوق جاءت في إطار إعلان الرئيس السيسي تخصيص عام 2018 عاما لذوي الإحتياجات الخاصة في مصر، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها وتقديم الدعم النقدي والعيني والنفسي وإعلان قانونهم الخاص الذي يرعى شئونهم، ولم يتوقف العطاء عند هذا الحد فقد كللت هذه الجهود بالدفعة الكبيرة التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية للصندوق بالإعلان عن المساهمة في الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، من صندوق «تحيا مصر» بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه، كما ساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه.