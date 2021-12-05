موعد عودة الدراسة بالإسكندرية بعد تعطيلها بسبب نوة قاسم والطقس السيئ

اُتخذ قرار تعطيل الدراسة بالإسكندرية، اليوم الأحد، تحسباً لسقوط أمطار نوة قاسم، وهو الأمر الذي لم يحدث، ما دفع كثير من أولياء الأمور للتساؤل بشأن حول موعد عودة الدراسة، وهو الأمر الذي كشفته محافظة الإسكندرية في بيانها المرتبط بقرار التعطيل.

عودة الدراسة في الإسكندرية غدا مع تحسن حالة الطقس

وبحسب ما جاء في بيان تعطيل الدراسة بالإسكندرية، فإن موعد عودة الدراسة في المدارس سيكون بدءاً من غد الاثنين، حيث ارتبط القرار بحالة الطقس، إذ كان من المتوقع هطول أمطار اليوم الأحد بنسبة 22%، وحتى الآن لم تتساقط، بينما نسبة سقوط الأمطار غدا الاثنين 13% وهي نسبة ضئيلة ما يشير إلى عودة الدراسة، وذلك مع تحسن حالة الطقس.

عودة الدراسة في الإسكندرية واستئناف الامتحانات

وارتبط قرار تعطيل الدراسة اليوم بالإسكندرية بسبب نوة قاسم بقرار آخر تمثل في تأجيل امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي ليوم الأحد المقبل، الموافق 12 ديسمبر 2021، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونظرا لأن تعطيل الدراسة اليوم بالإسكندرية فقط، مع عودة الدراسة غدا، فسيترتب استكمال باقي الامتحانات اعتبارًا من غد الاثنين 6 من ديسمبر وفق الجدول المعلن.

ومن المتوقع أن يتم تعطيل الدراسة في أيام أخرى خلال ذلك الأسبوع وبالتحديد يوم الاربعاء المقبل الذي قد يشهد ذروة نوة قاسم.