بالأسماء.. تشكيل اتحاد طلاب جامعة المنصورة ولجان الأنشطة

أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطري، نتائج انتخاب مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2021 – 2022 م، وعضوية الدكتور تامر صالح، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، ومحمد أحمد عبد اللطيف، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم فهمي، مدير عام رعاية الطلاب، الطالبة نهال علي القناوي، كلية التجارة، وياسر إبراهيم، الخولي بكلية الهندسة.

إجراء انتخابات اتحاد طلاب الجامعة

وأجرت جامعة المنصورة طبقا للجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الخميس الموافق 2/12/2021، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة ونائبه.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فقد أسفرت الانتخابات عن فوز الطالب عبد الرحمن أحمد شوقي، كلية الطب البيطري، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب إسلام محمود فتحي في كلية الصيدلة، بمنصب مساعد رئيس اتحاد الجامعة.

تشكيل اتحاد الطلاب جامعة المنصورة

لجنة الأسر: انتخاب الطالب حسام الدين محمد محمود سليمان كلية الحقوق، في منصب أمين اللجنة، الطالبة منة الله محمد شوقي، كلية الهندسة، بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الثقافية والإعلام: الطالبة ردينة هشام عبد العزيز كلية العلوم بمنصب الأمين، الطالب خالد محمد السيد كلية الحقوق بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الاجتماعية: الطالب سعد أشرف حسن عبد الله بمنصب الأمين، الطالب مؤمن صفوت عبد اللطيف كلية الزراعة بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الفنية: الطالب أحمد السيد إبراهيم مطاوع كلية الهندسة بمنصب الأمين، الطالبة يارا أبو بكر محمد رفعت تربية نوعية بمنصب الأمين المساعد.

الرياضية: الطالب ناجح عبد الغني أحمد كلية التربية الرياضية بمنصب الأمين، الطالب أحمد السيد عثمان ربيع كلية طب الأسنان بمنصب الأمين المساعد.

الجوالة: الطالب محمد مصطفى السيد جلال كلية التربية بمنصب الأمين، الطالبة دينا عبد الله مصطفى كلية التمريض بمنصب الأمين المساعد.

العلمية: الطالب أحمد السيد عبد الرؤوف شومان كلية الصيدلة بمنصب الأمين، الطالب أحمد السعيد المرشدي كلية الحاسبات والمعلومات بمنصب الأمين المساعد.