«التعليم»: نسعى لاعتماد المدارس الراغبة في تنفيذ أنشطة «التوكاتسو»

بدأت احتفالية تكريم واعتماد أول فريق مصري معتمد لتقديم أنشطة وتدريبات «التوكاتسو» في العالم، مساء اليوم، بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وتسليم شهادات الاعتماد لمسؤولي أنشطة التوكاتس.

وقالت نيفين حمودة، المشرف على المدارس المصرية اليابانية، خلال مشاركتها في الاحتفالية، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية، والتوسع في تدريب المعلمين على أنشطة التوكاتسو، والوصول إلى كليات التربية واعتماد المدارس الراغبة في تنفيذ أنشطة التوكاتسو بشكل جيد.

أنشطة التوكاتسو تركز على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال

وقالت إنه مع افتتاح المدارس المصرية اليابانية عام 2018، ساهمت هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم على الطريقة اليابانية، وبناء الشخصية مع التركيز على الأنشطة الخاصة المعروفة باسم «التوكاتسو» في المناهج المصرية.

وتركز أنشطة «التوكاتسو» على تنمية المهارات غير المعرفية، للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية، والقدرة على بناء علاقات إنسانية، ما يشكل الأساس لعملية التحصيل الأكاديمي.

وتطبق أنشطة التوكاتسو بمصر، من خلال مجموعة من الأنشطة الخاصة، مثل مناقشات مجلس الفصل والمناقشات التوجيهية ونشاط ريادة اليومية، ونشاط التنظيف وغيرها من الأنشطة المشابهة للأنشطة المطبقة بالمدارس باليابان.

البدء في مرحلة تجريبية لمشروع تدريب واعتماد مسئولي توكاتسو

وفي هذا الصدد قامت هيئة «جايكا»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالبدء في مرحلة تجريبية لمشروع تدريب واعتماد مسؤولي توكاتسو بمصر، وذلك بهدف إعداد المنهجية المعرفية والتعرف على المهارات المكتسبة من قبل السادة مسئولي التوكاتسو من خلال برامج التدريب التي تلقوها على ايدي الخبراء اليابانيين.

تمت عملية تقييم إتمام المنهجية والمعرفية والاعتماد على مدى عام كامل، تحت إشراف مجموعة من كبار الخبراء والأساتذة المتخصصين من المصريين واليابانيين.

وجاء هذا الاحتفال بعد اجتياز المعايير الصارمة لاعتماد الدفعة الأولى من مسؤولي التوكاتسو، الذين قاموا بدعم تطبيق أنشطة توكاتسو في مصر منذ بدء التطبيق، ليصبحوا هم قادة التوكاتسو في المستقبل.