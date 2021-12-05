السيسي لأصحاب الهمم: أشعر بالفخر والامتنان بمشاركتي معكم اليوم

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في ختام احتفالية «قادرون باختلاف» التي استضافها مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ونقلتها القنوات الفضائية المصرية على الهواء مباشرة، قال فيها: «بناتي وأبنائي من ذوي الهمم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود بداية وقبل كل شيء، أن أعرب عن تقديري للجهود التي تبذل في سبيل الوطن الغالي وتحقيق نهضته الشاملة في شتى المجالات، وأخص منها تلك الجهود المعنية برعاية ودعم وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، أصحاب الهمم العظيمة».

الرئيس: فخور بالمشاركة معكم في «قادرون باختلاف»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»: «أود أن أؤكد لكم من جديد، أنّني أشعر بالفخر والامتنان بمشاركتي معكم اليوم بهذه المناسبة، التي أضحت تقليدا نحرص عليه، وواحدة من أهم جسور التواصل الممتد والمستمر بيننا، وأصبحت بذلك أحد أعياد الوطن الذي يحتفى بأبناءه من ذوي الهمم».

قادرون باختلاف

شاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.