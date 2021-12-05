ينطلق خلال أيام.. تفاصيل «معاشك بإيدك» للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والحماية الاجتماعية، إنه يتم البدء بعمال الزراعة، بشكل تجريبي ضمن «معاشك بإيدك»، لافتة إلى أنه نوع من التدخلات المقترحة لمد الحماية للعمالة غير المنتظمة، حيث يتم البدء بعمال الزراعة والبالغ عددهم نحو 5 ملايين عامل غير منتظم بقطاع الزراعة، للوصول إلى تقديرهم الحقيقي.

إطلاق مبادرة لدعم وحماية العاملين في قطاع التزيين

وتابعت مستشارة وزيرة التضامن، في تصريحات صحفية لها، أمس، أنه يحق لأي فئة من الفئات العمالة غير المنتظمة الاشتراك في «معاشك بإيدك»، مؤكدة أنه يتم العمل مع عمال تدوير المخلفات بالتنسيق مع وزارة البيئة، ومع الصيادين، ومع عمال التزيين من خلال إطلاق مبادرة لدعم وحماية العاملين في قطاع التزيين «الكوافير، الحلاقين» بالتنسيق مع الغرف التجارية.

الجمع بين التأمينات الاجتماعية و«معاشك بإيدك»

وأوضحت أن «معاشك بإيدك» تم تصميمه كنظام تكميلي تأميني يكمل منظومة التأمينات وليس بديلا عنه، حيث يمكن للشخص الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ويشترك في معاشك بإيدك، مع تحديد الشخص مواعيد الدفع والمدة والتكلفة ولا يقل عن 10 سنوات.

التحكم في سن المعاش والاشتراكات

وأكدت صابرين أن تنفيذ «معاشك بإيدك» يبدأ من الفيوم خلال أيام، حيث يمكن للشخص أن يدفع لمدة 20 سنة ويحدد القسط التأميني سواء شهريا أو كل 6 شهور وتتوقف قيمة المعاش على مدة اشتراكه والأقساط التي دفعها، وسن تقاعده أما 50 سنة أو 55، 60، 65 سنة.

«معاشك بإيدك» يغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة

وأوضحت أنه سيتم تطبيقه تجريبًا في 3 محافظات مستهدفة بحياة كريمة «الفيوم، قنا، المنوفية»، بالتنسيق مع المحافظين ونقابة العاملين بالمهن الزراعية، والتوعية من خلال الرائدات الريفيات لشرح المنظومة، يغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وممكن يأخذها دفعة واحدة أو على دفعات.