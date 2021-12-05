كيف تختار الدفاية المناسبة لمواجهة برودة الشتاء

يرغب عدد كبير من المواطنين في شراء دفاية كهربائية جديدة، استعدادا لفصل الشتاء لمواجهة التغييرات المناخية وموجة الطقس السيئ والبارد، لذا يسعى المواطن إلى اختيار النوع الذي يناسبه، ويجب أن يتعرف المواطن أولا على أنواع الدفايات وأيها أفضل وأقلها استهلاكا للكهرباء.

أنواع أجهزة الدفايات الكهربائية

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، عن أنواع الدفايات وهي: الدفايات المشعة - دفايات الزيت - دفايات السيراميك.

الدفايات المشعة تقوم بتدفئة جسم معين أو مكان معين

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن النوع الأول الدفايات المشعة، ويطلق على تلك الدفايات «دفايات البقعة المعينة» بمعنى أنها تدفئ جسما معينا أو مكانا معينا، لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.

مميزات تتمتع بها الدفايات المشعة

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن 4 مميزات تتمتع بها الدفايات المشعة وهي كالتالي..

- كفاءتها عالية.

-استهلاك الكهرباء يكون أقل.

- تستخدم طاقة أقل.

عيوب الدفايات المشعة

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عيوب الدفايات المشعة وهي كالتالي..

-لا ننصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم لأنها تحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق.