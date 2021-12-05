توقعات الطقس الأيام المقبلة.. أمطار وأتربة وشبورة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعات الطقس الأيام المقبلة والظاهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، والمناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، إذ يتوقع الخبراء أن يسود البلاد في أثناء ساعات النهار طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة غدا الاثنين.

توقعات الطقس الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بـ توقعات الطقس الأيام المقبلة، أن فإن طقس غدا الاثنين سيشهد استمرارا للشبورة المائية التي تتكوّن في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات طقس الثلاثاء والأربع

كما يتوقع الخبراء، أن يشهد طقس الثلاثاء تساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط إلى يتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى أربعة أمتار.

أما عن طقس الأربعاء، فتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة، كما يشهد البحر المتوسط اضطرابًا ملاحيًا ترتفع خلاله الأمواج لتتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أمتار.