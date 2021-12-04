توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، وحتى الثلاثاء الموافق 7 من الشهر ذاته، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن تشهد البلاد غدا الأحد طقسًا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

طقس الاثنين: معتدل أثناء النهار

وأوضحت الأرصاد في بيانها حالة الطقس المتوقعة على البلاد، الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

طقس الثلاثاء: بارد ليلًا على كافة الأنحاء

أما عن طقس الثلاثاء فيكون معتدلًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، نهاراً، باردًا ليلاً على كافة الأنحاء.

شبورة وأمطار ورياح

وأضافت الهيئة أنه في البيان الصادر عنها أنه ومن المتوقع أن تشهد البلاد انتشارًا للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

كما يشهد الأحد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وسيناء، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، غداً الأحد، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.