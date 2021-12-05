خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل.. أمطار ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها منذ قليل عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الاثنين 6 ديسمبر، وحتى السبت المقبل الموافق 11 من الشهر ذاته، إذ يسود طقس لطيف نهاراً، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلاً بارد على كل الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة الأنحاء

واعلنت الأرصاد، في بيانها، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كل الأنحاء، التي جاءت على النحو التالي:

حالة الطقس الاثنين.. أتربة عالقة وأمطار ورياح وشبورة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ طقس يشهد انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، مع انتشار أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء.. أمطار ورياح واضطرابات بالملاحة البحرية

وأضافت الهيئة أنَّ حالة الطقس الثلاثاء تشهد نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح فيه إلى 65 كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء المقبل

أما عن طقس الأربعاء، تشير توقعات الخبراء إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، ونشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح فيه إلى 70 كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

حالة الطقس من الخميس حتى السبت

فيما يشهد طقس الخميس والجمعة والسبت، انتشارًا للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.