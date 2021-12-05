مديريات التعليم تبدأ مبادرة سفراء التغيير للتعريف بمناهج «4 ابتدائي»

فعّلت عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة بعنوان «سفراء التغيير» بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بهدف توعية أولياء الأمور بماهية المناهج الجديدة وأهدافها، وذلك بالتعاون مع الإدارات التعليمية.

يقول محمد عبدالتواب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، إن المبادرة تم تفعيلها تنفيذًا لتعليمات الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بالوزارة، موضحًا أنه تم عقد لقاء توعوي لفريق سفراء التغيير بالدقهلية، وذلك لبناء تحالف ميداني لقياده التغيير ودعم الشعور بالحاجة للتغيير والابتكار.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة تهدف إلى إزالة المعوقات بالمناقشات وتصحيح المفاهيم وعمل خطط للعمل وتعزيز ونشر النتائج الإيجابية، مؤكدًا أنه تم مناقشه آليه تنفيذ العمل والتواصل المستمر، مشددًا على جميع المدارس بضرورة الاستفادة من المبادرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

«حسن»: نوَعي أولياء الأمور بالمناهج الجديدة

من جانبه، أكد عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم عقد مجموعة من الندوات التوعوية لأولياء الأمور، لشرح أبعاد المناهج التعليمية الجديدة، وتوضيح فلسفة التعليم الجديدة التي تهدف إليها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية عملت على تدريب المعلمين على المناهج الجديدة، في إطار خطة الوزارة للتغيير والتحول من الاعتماد على منظومة تعليمية تهتم بالحفظ والتلقين، إلى منظومة تعليمية مطورة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«المديريات»: تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة

وقالت مصادر بالمديريات التعليمية، إن مبادرة سفراء التغيير تهدف إلى توضيح فلسفة منظومة التعليم الجديدة التي تحول دور المعلم من معلم إلى ميسر للعملية التعليمية، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة وكيفية تطبيقها وقياس مخرجات التعلم لدى الطلاب.