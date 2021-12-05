موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

سيتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، وذلك وفقاً لمواعيد وزارة المالية في مصر.

وكانت وزارة المالية أعلنت في سبتمبر الماضي، عن جدول مواعيد عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك على مدار 7 أيام، بحسب الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية.

بداية عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

وتبدأ عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين، من الـ 22 من ديسمبر الجاري وحتى الـ 28 من نفس الشهر.

وكانت كافة الوزارات والمصالح والمديريات التابعة للجهاز الإداري للدولة، قد انتهت يوم الإثنين الموافق 29 من نوفمبر الماضي، من صرف مرتبات العاملين بالدولة لنفس الشهر، حيث كان آخر موعد لصرف المرتبات للمتخلفين عن الصرف والذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم خلال الأسبوع السابق له.

وزارات وهيئات صرفت مرتبات نوفمبر الماضي.. تعرف عليها

وقامت 33 وزارة بنهاية نوفمبر الماضي، بصرف مرتبات نفس الشهر للعاملين بها، وهي وزارات السكان والصحة والتموين والتجارة والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والداخلية والجرة وشؤون المصريين بالخارج والثقافة والآثار والبترول والسياحة والطيران المدني والأوقاف والآثار، بحسب بيانات وزارة المالية.

فيما قام العاملون بعدد 20 وزارة وجهة حكومية بصرف مرتباتهم لشهر نوفمبر الماضي، في يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، بوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والري والموارد المائية والمالية والشباب والرياضة.

فيما قام العاملون بعدد 13 وزارة وجهة حكومية وكذلك الموظفين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأجهزة التنظيم والإدارة والمحاسبات، بالإضافة إلى مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء وهيئات النيابة الإدارية والعامة للرقابة المالية وقضايا الدولة ومجلس الدولة والرقابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، بصرف مرتبات نوفمبر الماضي يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021.