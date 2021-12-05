تفاصيل انطلاق ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته الـ14

بدأت فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، اليوم، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى منتصف ديسمبر الجاري، وعقد الملتقى أول فعالياته بالأقصر، بتنظيم اجتماع للتعارف بين الفنانين المصريين والأجانب ضيوف مصر.

أبرز ملامح ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

وقال الدكتور عماد أبوزيد، قومسيير الملتقى في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدورة الحالية بمشاركة 10 فنانين مصريين من المحترفين، و10 من الفنانين في بداية الطريق، وذلك بهدف تواصل الأجيال، مشيرا إلى أن أبرز الدول المشاركة فنانون من الأردن، صربيا، سوريا، تونس والعراق واليونان.

وتابع: الدورة الحالية تحمل عنوان «رؤية للمستقبل بين الماضي والحاضر»، ومازلنا نعتبر في دورة استثنائية بسبب كورونا، لكن جميع المشاركين تلقوا اللقاح، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفعاليات.

وأوضح أن هناك برنامج خاص يتضمن العديد من الفعاليات حيث يتعايش الفنانون التشكيليون المصريون والأجانب في أجواء الأقصر، هذا بخلاف زيارات حرة للمشاركين، ورحلة نيلية وغيرها.

تنظيم معرض بعد انتهاء الملتقى

ولفت إلى أن الفنانين خلال الملتقى يرسمون في الأقصر، ويستلهمون رؤى من الفن المصري القديم، وعقب انتهاء فترة المعرض، سيجري تنظيم معرض لنتاج الملتقى، وبحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

تتكون لجنة الملتقى العليا من: الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا، وعضوية كل من الدكتور عماد أبو زيد، الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسيرا عاما، الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور عادل ثروت الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، الدكتورة جيهان فايز الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، الدكتورة أمل نصر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، الدكتور صالح عبد المعطى الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر والدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة.