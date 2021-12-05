يبحث الكثيرون خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة الصعيد 2021 وهي من القنوات القليلة التي تمس المواطن البسيط، حيث إنها تعرض عددا كبيرا من القضايا التي تخص صعيد مصر، والمواطنين في تلك المنطقة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماته الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، تردد قناة الصعيد 2021 الجديد على القمر الصناعي النايل سات وذلك في التقرير التالي..

تردد قناة الصعيد 2021

ويمكن لمتابعي ومحبي مشاهدة قناة الصعيد، ضبط تردد القناة على التلفزيون كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11227.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط قناة الصعيد 2021

ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الصعيد على شاشة التليفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

وفي النهاية اضغط على تنزيل التردد واتبع معلومات التردد وسيتم التحميل لتجد بعدها القناة قد تم تحميلها وحينها يمكنك متابعة كل العروض والمباريات من خلالها.

ويطلق على هذه القناة السابعة، وتستهدف من خلال البرامج والعروض والمسلسلات مدن شمال الصعيد ، بما في ذلك بني سويف والمنيا والفيوم.

وتقدم قناة الصعيد عددا من البرامج، منها برنامج صعيد مصر، وأهالينا، برنامج المرأة، الناس الطيبين يخططون، البرمجة في صعيد مصر.