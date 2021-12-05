بطلة من ذوي الهمم: سعيدة بلقاء الرئيس.. ونفسي أكون مرشدة سياحية

قالت آية شلتوت، إحدى بطلات ألعاب القوى، إنها كانت سعيدة اليوم بلقاء الرئيس السيسي، وتوجيه سؤال له عن الشخصية التاريخية التي يحبها، مشيرة إلى أنها تلعب ألعاب قوى من فترة طويلة.

وأضافت «شلتوت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى» المذاع على فضائية «Extra News»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنها شاهدت افتتاح طريق الكباش في الفترة الماضية، ما شجعها على دخول كلية الآثار الفترة المقبلة، كما تريد تحقيق ميدالية في ألعاب القوى.

إحنا عايشين العصر الذهبي

ومن جهتها قالت والدتها: «إحنا مكانش حد يعرفنا، إحنا عايشين العصر الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا إحنا كده مكتفين، وبنتي نفسها تبقى مرشدة سياحية هي بتحب تاريخ مصر، وبتحب الحاجات التاريخية جدا، بصي كل حاجة غلط بقيت صح وولادنا بقوا واثقين في نفسهم جدا، وفيه دمج مجتمعي وتعليمي، والميدالية بتدي اللاعب ثقة في نفسه، أية مسافرتش بره قبل كده عشان التكلفة غالية أوي لكن المشكلة دي اتحلت ومعندناش مشاكل خلاص في عهد الرئيس السيسي».

السسيسي يتفقد الساحة الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، الساحة الرياضية؛ لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى أعضاء أوركسترا النور والأمل.

الرئيس حريص على تحقيق متطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة، يأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد السيسي للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم، أن الدولة بكل مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكداً أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي المهم، يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.