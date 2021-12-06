بطلة من ذوي الهمم: «أستاذتي في المدرسة كانت بتقولي العصاية أطول منك»

قالت إيناس الجبالي، أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال، إنها عندما تابعت أول نسخة من احتفالية «قادرون باختلاف»، وتمنت أن يكون لها نصيب في المشاركة بها، موضحةً: «عندما رشحتني وزارة الشباب والرياضة لم أكن أتخيل أن أشارك في هذه الاحتفالية، وشعرت بسعادة كبيرة وحصلت على المزيد من الطاقة الإيجابية».

تعاملها مع التنمر في الصغر لم يكن سهلًا

وأضافت «الجبالي» خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»: «كنت أتعرض للتنمر في طفولتي، وهو ما كنت أتعامل معه بصعوبة، لكن والدي شجعني وكل شيء تغير، وعندما أصبحت بطلة حصلت على قدر كبير من الثقة».

زملاء المدرسة كانوا يتنمرون بها

وتابعت: «زملائي في المدرسة كانوا بيتريقوا عليّ بشكل صعب جدًا، والمدرسة كانت بتقولي إن العصاية أطول مني، ومكنتش عاوزة أروح المدرسة تاني، وبقولها شكرًا كلمتك هي اللي وصلتني»، وهنا قاطعها الإعلامي عمرو خليل وصفّق لها على الهواء.

ووجهت إيناس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أنها أعربت له عن سعادتها الغامرة برؤيته: «حاسة اني اتولدت من جديد وإني هبدأ إنجازات أكبر».

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر خلال كلمته في الاحتفالية، لأولياء الأمور وأُسر أصحاب الهمم، قائلًا: «أيها الأخوة والأخوات، أسر وأولياء أمور أصحاب الهمم، إن كلمات الشكر والتقدير لا تفي بما قدمتموه وما تزالوا تقدمونه من رعاية لأبنائنا من ذوي الهمم، واعلموا أنكم تغمركم مشاعر الحب والحنان للقيام بهذا الدور».