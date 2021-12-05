التعليم: امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائي سارت بشكل منتظم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد 2021-2022، يسير بشكل منضبط بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة طورت مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجاري، حتى يتثنى للطلاب الاعتماد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشددا على أن جميع المدارس تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم لطلاب الصف الرابع الابتدائي: نعمل لمصلحتكم

وأكد «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في أول تعليق على الامتحانات الشهرية لشهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، قائلا: «الامتحانات سارت بشكل منضبط ومنتظم، وكنا نخطط لسير الامتحانات بسهولة ويسر على الطلاب، وأن النظام الجديد للامتحانات يحمل مصلحة كبرى لأبنائنا الطلاب، وإن شاء الله نسعد بهم جميعا لقيادة الجمهورية الجديدة».

وزير التعليم: الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي تقيس الفهم

وأوضح وزير التعليم، أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي التي بدأت اليوم، تقيس الفهم ونتاج التعلم ومدي استيعاب الطلاب للمناهج الجديدة، مؤكدا أن الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم تعليم متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وأن الوزارة تسعي إلى تطوير جميع المناهج الدراسية لاعتمادها على الفهم والابتكار وليس الحفظ والحشو والتلقين.

وزير التعليم: بدء امتحانات منتصف العام الدراسي 15 يناير المقبل

وأشار إلى أنّ امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد 2021-2022 ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية يوم 15 يناير المقبل، لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، في لجان مراقبة بالمدارس، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 لمدة 15 يومًا، مؤكدا أنّ الوزارة عازمة على تسيير العام الدراسي الجديد، رغم صعوبات جائحة كورونا.