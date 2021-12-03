«الإسكان»: قرارات جديدة لإزالة تعديات ومخالفات البناء في 6 مدن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، 24 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى - العبور - العاشر من رمضان - أسيوط الجديدة - الفشن الجديدة - النوبارية الجديدة)، مشدداً على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال «الجزار» إن التعديات ومخالفات البناء التى صدرت لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدى بالبناء بدون سند قانونى أو الحصول على تراخيص على الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعدى على وحدات إدارية شاغرة، وزراعة بعض المساحات بدون سند، وإقامة أنشطة كافيتريات وورش إصلاح وأعمال صيانة معدات، بجانب إقامة أسوار ومبانٍ مخالفة ببعض قطع الأراضى الأخرى بمناطق مختلفة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات. ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان على أن تتولى أجهزة المدن المشار إليها، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

إطلاق التيار الكهربائي لـ4 محولات بعمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة السادات

وأكد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم إطلاق التيار الكهربائى لـ4 محولات كهرباء جهد 22، لتغذية عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضى الدخل بحى الفردوس بالمدينة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ومتابعة توصيل المرافق فى مواعيدها المحددة طبقاً للبرامج الزمنية لتسليم الوحدات السكنية وقطع الأراضى المختلفة للحاجزين.