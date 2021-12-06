استقرار أسعار حديد التسليح اليوم الاثنين

واصلت أسعار حديد التسليح، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، استقرارها في كافة محافظات مصر، لليوم السادس على التوالي، في السوق المحلي، بعدما أعلنت شركات حديد التسليح عن ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري، وعالميا استقرت أيضًا أسعار الخامات دون زيادة.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار سعر حديد التسليح اليوم السادس من ديسمبر، على الصعيد المحلي على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلي

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

سجّلت أسعار خامات حديد التسليح استقرارًا سعريًا اليوم الاثنين 6 ديسمبر، على النحو التالي:

- يباع فحم الكوك بسعر 320 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 484 دولارا.

- يباع البليت بسعر 647 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 725 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9418 دولارا.

- يباع الرصاص بسعر 2210.5 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2623 دولارا.

هل سترتفع أسعار حديد التسليح خلال الشهر الجاري؟

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركات ليس لديها أي مبرر لرفع الأسعار، فهناك توافر في الطاقة وهناك طلب على المنتج من خلال مشروعات الدولة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التطوير العقاري وبند الإنشاءات سواء أنفاق أو كباري أو محطات المياه أو الصرف.