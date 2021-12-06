استشاري طرق يوضح تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي على «الدائري»

يعتبر الطريق الدائري من الطرق الحيوية والمهمة في القاهرة الكبرى، ولقى الطريق الدائري في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من قبل الحكومة حيث أوشكت أعمال مشروع تطوير وتوسيع الطريق على الانتهاء، ومن المقرر أن ينتهي نهاية ديسمبر الجاري.

وبالتزامن مع مشروع التوسعة والتطوير للطريق تقوم الدولة بتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي سيكون بديلا لسيارات الميكروباصات على الدائري، بهدف تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الأتوبيس الترددي هو البديل الأحدث للميكروباص

وقال الدكتورعماد نبيل، استشاري المشروع القومى للطرق، إن جميع الدول المتقدمة تعتمد على الأتوبيس الترددي كوسيلة مواصلات على الطرق الحضارية السريعة.

وأضاف «نبيل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأتوبيس الترددي هو البديل الأحدث للميكروباص، وبعد انتهاء التنفيذ سوف يسهم في حل أزمة الاختناق المروري التي تحدث نتيجة سيارات الميكروباص.

الأتوبيس الترددي يقلل سيارات الدائري بنسبة 10%

وأشار «نبيل»، إلى أن الأتوبيس الترددي سوف يعمل علي تخفيض عدد السيارات التي تمرعلى الطريق الدائري بنسبة 10%، وهذا راجع إلى سعته الاستيعابية الكبيرة التي تبلغ 50 شخصا للأتوبيس الواحد، كما تابع قائلاً إن الأتوبيس سوف يساهم في الحد من الحوادث التي تحدث على الطريق، موضحاً أنه من المرجح أن يعمل الأتوبيس الترددي بالغاز أو الكهرباء وذلك للحفاظ علي البيئة.

مميزات الأتوبيس الترددي

أكد استشاري المشروع القومى للطرق، أن الأتوبيس الترددي يتمتع بالعديد من المميزات والتي منها، اعتماده على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصصة، ويعتبر نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة وتقدم مستوى عال من الخدمات إذ تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة، يضاهي الأتوبيس الترددي في سرعته المترو والقطارات، بجانب تخصيص محطات عند التقاطعات الرئيسية بالإضافة إلى درجات الأمان العالية التي يتمتع بها الأتوبيس الترددي.