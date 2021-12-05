دراسة علمية تكشف فوائد الترامادول لتقليل أعراض كورونا: تأثير مفيد

دراسة علمية جديدة أجراها عدد من الأساتذة بكلية الصيدلة جامعة طنطا، بالاشتراك مع عدد من الأطباء المصريين خارج مصر، توضح مدى تأثير عقار الترامادول على فيروس كورونا «كوفيد 19»، ودوره في تقليل أعراض الفيروس بالنسبة للمصابين، وكذلك دوره في حدة الأعراض التنفسية وكونه أحد العوامل المساعدة للأدوية للعلاج من الفيروس.

واشترك في الدراسة التي تم نشرها في إحدى الدوريات العلمية، كل من الدكتورة نهلة العشماوي، الأستاذة بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة طنطا وعميد الكلية، والدكتور عبدالحليم لاشين قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة طنطا، والدكتور الدكتور كامل عكاشة، الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور يوسف حجاج، الأستاذ بكلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة أولستر كوليرين ، مقاطعة لندندير ، أيرلندا الشمالية، المملكة المتحدة.

دراسة: الترامادول يحمي من الاضطرابات النفسية المرتبطة بعدوى كورونا

وأوضحت الدراسة أن ترامادول هو عبارة عن دواء مسكن يتم وصفه بشكل شائع لعلاج الآلام المتوسطة والشديدة مع احتمال أقل للإدمان والاكتئاب التنفسي، حيث توصلت الدراسة من خلال الأدلة المتعددة أن الترامادول دواء واعد لعلاج مرضى كوفيد -19.

وأوضحت الدراسة الآثار المفيدة المحتملة لاستخدام ترامادول ضد عدوى SARS-CoV-2 وآلية عملها الأساسية، حيث قد يساعد التأثير المضاد للالتهابات للترامادول على قمع عاصفة السيتوكينات المرتبطة بـ COVID-19 من خلال تقليل الإنترلوكين (IL) -6 وعامل نخر الورم ألفا (TNF-α) والبروتين التفاعلي (CRP)، إلى جانب ذلك، ينشط ترامادول القاتل الطبيعي (NK) والخلايا التائية ويعزز إفراز الإنترلوكين -2، الذي ينتج تأثيرًا معززًا للمناعة ضد السارس- CoV-2.

دراسة لجامعة طنطا: الترامادول يقلل من فرص الجلطات الدموية الوريدية

أكدت الدراسات الحديثة أن مرضى COVID-19 المصابين بفشل تنفسي حاد أظهروا زيادة في تكوين الفيبرين والبلمرة التي قد تؤدي إلى تجلط الدم، و ترامادول بسبب تأثيره الناقص للتخثر قد يحمي من الجلطات الدموية الوريدية لدى هؤلاء المرضى، علاوة على ذلك، يمكن أن يمارس ترامادول تأثيرًا وقائيًّا للقلب عن طريق تقليل مستوى اللاكتات ديهيدروجينيز (LDH) الذي يرتفع في معظم مرضى COVID-19، علاوة على ذلك، ارتبطت شدة وموت COVID-19 بالمرضى المسنين، والذي قد يكون بسبب نقص آليات مضادات الأكسدة وزيادة الضرر التأكسدي.

وتابعت الدراسة أن ترامادول يمكن أن يحمي مريض كوفيد -19 من مضاعفات المرض عن طريق زيادة إنزيمات مضادات الأكسدة ديسموتاز الفائق وأكسيد الجلوتاثيون بيروكسيديز مع تقليل مالون ديالديهايت، والأكثر إثارة للاهتمام، أن ترامادول كمسكن فعال ومضاد للسعال قد يكون له تأثير مفيد على مرضى كوفيد -19 الذين يعانون من السعال والصداع والألم.

العشماوي: الدراسة الأولى من نوعها.. والجرعات الممنوحة للمرضى لا تؤدي للإدمان

وتابعت أن تأثير ترامادول المضاد للذهان قد يحمي أيضًا من الاضطرابات النفسية المرتبطة بعدوى SARS-CoV-2، علاوة على ذلك، فإن ترامادول له نشاط مبيد للجراثيم ضد مجموعة واسعة من مسببات الأمراض بما في ذلك Pseudomonas aeruginosa وهو أمر شائع في مرضى COVID-19 الحاد، ما يؤدي إلى التهاب رئوي مع نتائج سريرية أسوأ، مفترضة أن الترامادول قد يكون خيارًا علاجيًا مساعدًا واعدًا ضد عدوى SARS-CoV-2، وهو اعتبار الترامادول علاجًا مساعدًا للتجارب السريرية لـ COVID-19.

وقالت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة جامعة طنطا، ورئيس الفريق البحثي المعد للدراسة، إن فيروس كورونا يصيب جسم الإنسان بالتهاب شديد داخل جسم المصاب، بجانب حالة اكتئاب للمريض، مصاحبة بالتهابات في الزور وتعب في الجهاز التنفسي، موضحًا أن الترامادول يعمل على تقليل الكحة وتقليل الالتهابات الشديدة ويقضي على الالتهاب، بجانب أنه يسهم بسرعة في العلاج دون الوصول إلى مرحلة الإدمان.

وعن الجرعات المقررة للمريض وفقا للدراسة، أوضحت العشماوي أن الجرعة للمريض تكون 35 مللي جرام، مرتين في اليوم ولمدة 5 أيام، لافتة إلى أنه بعدها تجد المريض، خاصة المصابين في المراحل الأولى من العدوى في تحسن سريع، دون الدخول في مرحلة الحجز والمراحل الخطيرة، لافتة إلى أن منحه للمريض يتم من خلال المستشفى وتحت إشراف الطبيب، موضحة أن هذه هي الدراسة الأولى من نوعها.