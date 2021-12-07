في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة سانت كاترين

تُعد مدينة سانت كاترين، ملتقى للديانات السماوية الثلاث، وتقع في قلب محمية طبيعية، كما أنها تتمتع بمكانة عظيمة تاريخية وروحانية، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، وكلم سيدنا موسى عليه السلام، كما تضم جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذي يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وتشهد مدينة سانت كاترين، خلال هذه الفترة، اهتماما كبيرا من قبل الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات فى كل المجالات، لتطوير المدينة بأكملها، مع الحفاظ على طبيعة المدينة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة سانت كاترين، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى بيان صحفى سابق لها.

مشروعات «الإسكان» بمدينة سانت كاترين

- تعد الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الزيتونة، إحدى مكونات مشروع تطوير مدينة سانت كاترين.

- تضم منطقة الزيتونة 580 وحدة سكنية وسياحية، ومسجدا، وكنيسة، ومدرسة، وسوقا تجارية.

- تعد المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومن المقرر افتتاحها أبريل المقبل.

- يشمل تطوير منطقة سانت كاترين رفع كفاءة العمران القائم بالمدينة.

- يضم المشروع مختلف الخدمات للسائحين، ويضم محال، ومكاتب إدارية، ومطعما وكافتيريا، والقبة السماوية، وغيرها، وكذا الفندق الجبلى.

- كما يضم 150 وحدة فندقية، وساحة السلام، وبها (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات).

- يتم تنفيذ مشروع تطوير مدينة سانت كاترين «موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام»، طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة.

- تم تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والسياحة والآثار، وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير.

- المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير مدينة سانت كاترين، تشمل إنشاء النزل البيئى الجديد «امتداد» بمنطقة وادي الراحة (216) غرفة، بالإضافة الى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل.

- تربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وممشي درب موسي يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي، وكذا تطوير النزل البيئي القائم وتطوير منطقة استراحة السادات.

- إنشاء ساحة السلام وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات).

- تشمل المشروعات، تطوير منطقة البيوت البدوية شاملة تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، وتطوير منطقة وادى الدير، وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة.

- سيتم إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتي مركز المدينة.

- معالجة مخرات السيول التي تم مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة.

- يهدف مشروع التطوير إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار.