«زراعة دمياط»: نتصدى لحالات التعدي على الرقعة الزراعية بشكل فوري

استقبل المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بديوان المديرية، المهندس إبراهيم شبايك، مدير عام التعديات بالوزارة، وجرى استعراض ومناقشة أهم الجهود المبذولة من أجهزة الزراعة بنطاق المحافظة، للتصدي للتعديات، وحماية الرقعة الزراعية بالنواحي.

وجرى التأكيد على وجود تأهب تام من جهاز حماية الأراضي على مدار اليوم، وجاهزية أفراده كافة للتدخل الفوري لمنع والتصدي لمحاولات التعدي على الرقعة الزراعية.

فريق المديرية يمرر على مشتل نباتات الزينة

ومر فريق المديرية على مشتل نباتات الزينة والفاكهة بالديوان، وأكد اهتمامه البالغ بتطوير ورفع كفاءة المشروعات كافة التابعة للمديرية، واستغلال المساحات والأصول التابعة لها، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة.

كما مر «عبدالسميع» على زراعات البطاطس القائمة على نظم الري الحديث، وأكد أن هناك توجه ملحوظ من المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث، وذلك نتاج الأنشطة الإرشادية، وتوعية المزارعين بأهم المكتسبات من تطبيق نظم الري الحديث.

تفوق الزراعات القائمة على نظام الري الحديث

وشدد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، على تفوق العديد من الزراعات القائمة بنظم الري الحديث على نظائرها التي تروى بالغمر، لما توليه أجهزة الوزارة بالمحافظة لهذه المساحات من اهتمام شديد ومتابعة مستمرة.

وعقد المهندس سميح عبدالسميع، اجتماعا بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، استعرض خلاله المستجدات كافة، المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة.

ولفت «عبدالسميع» إلى ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني، وتشديد الرقابة على الزمام الزراعي، والتصدي الفوري لصور التعديات على الأراضى الزراعية كافة.

الاهتمام بنشر الوعي والمعرفة الزراعية

وأكد وكيل الوزارة اهتمامه البالغ بنشر الوعي والمعرفة الزراعية، عن طريق الندوات والأنشطة الإرشادية، وتوعية المزارعين بأهم التوصيات، وتوجيههم للتوسع في الزراعات الأساسية والتعاقدية، وزراعات القمح على مصاطب.

ونوه إلى توفير المبيدات كافة بالجمعيات الزراعية، تحسبا للإصابات المرضية والحشرية، مؤكدا ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني لأجهزة المكافحة والإرشاد، والتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهم المعاملات الفنية المتبعة، خلال هذه الفترة.