«مروان» لوزراء العدل العرب: يجب عدم ترك أي ثغرة قانونية للإرهابيين

عُقد صباح اليوم الاثنين، اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بدء دورته الـ37 بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط.

وخلال كلمته، نقل المستشار عمر مروان وزير العدل، تحياتِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، وتمنياته بأن تكلل جهود المجلس بالتوفيق والسدادِ.

كما حرص الوزير على تقديم الشكــرِ لـ ليلى جفال وزيرة العدلِ بالجمهوريةِ التونسيةِ، على ما بذلته من جهدٍ ملموس، طيلة فترة تَرَؤُّسِها للدورة المنقضية للمجلس، موجهًا التهنئة لـ عبد الرشيد طبي وزيرِ العدلِ بالجمهوريةِ الجزائريةِ لترأسه الدورةِ الحالية للمجلس؛ متمنيًا لسيادته التوفيقِ.

عدم ترك ثغرات قانونية

وأكد «مروان»، ضرورة مكافحةُ الإرهابِ بجميعِ أشكالِه ومظاهرِه، وعدم ترك ثغرات قانونية ينفذ منها بعد أن أضحى ظاهرةً عالميةً تتجاوزُ الحدودَ والثقافاتِ والأديانَ، وتستدعي محاربتُه تضافرَ وتعاون كافة الجهود من جميع الدول العربية الأطراف.

وأوضح أن الوقت الراهن يقتضي اتخاذ الخطواتِ اللازمةَ من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتجفيف منابع الدعم الصريح أو الضمني للكيانات الضالعة في الأعمالِ الإرهابيةِ، ووضع آلياتٍ وطنيةٍ؛ لضمان مصادرة الأموالِ الموجهةِ لتمويل الإرهاب، مشيرًا في هذا الشأن إلى أن جمهوريةَ مصرَ العربيةَ قد أصدرت قانونَ مكافحة الإرهاب بالقانون رقم «94» لسنة 2015، والقانون رقم «8» لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي

كما أشاد المستشار عمر مروان بما حققه مجلس وزراء العدل العرب من إنجازات - خلال دورتهِ السابقة - ساهمت في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

وثمن وزير العدل في كلمته ما تتخذُهُ الدولُ الأعضاءُ في مجال توحيدِ التشريعات العربيةِ، ومنها مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن .